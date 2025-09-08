أحمد موسى: اقتربنا من العملية البرية في قطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التطورات في قطاع غزة تشير إلى أننا قد نكون اقتربنا من العملية البرية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب سكان مدينة غزة بمغادرتها فورًا.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن ما يقوم به نتنياهو يمثل استمرارًا في مخطط التهجير، مشيرًا إلى استهداف الأبراج العالية داخل مدينة غزة بالقصف المتواصل.

وأضاف موسى، أن نحو مليون فلسطيني جرى تجميعهم في منطقة صغيرة، محذرًا من أن الساعات المقبلة قد تشهد أكبر وأخطر وأعنف هجوم إسرائيلي على غزة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن العالم كله يتفرج، وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث داخل القطاع.