كيف يمكن تحويل الشرائح الإلكترونية إلى فرصة استثمار في مصر؟ عميد كلية الذكاء الاصطناعي يجيب

كشف الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أهمية الشرائح الإلكترونية وكيفية تحويلها على فرصة استثمار .

وقال أسامة عبد الرؤوف في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" هناك استثمار في الشرائح الإلكترونية وتصميم الشرائح الالكترونية وسلاسل إمداد الشرائح الإلكترونية ".

وتابع أسامة عبد الرؤوف:" نحتاج إلى خطط قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى للاستثمار في الشرائح الإلكترونية داخل مصر".



وتابع أسامة عبد الرؤوف:" هناك شركات عاملة في مصر تعمل في ملف الاستثمار في سلاسل الإمداد الخاصة بالشرائح الإلكترونية ".



واكمل أسامة عبد الرؤوف :" لدينا 600 الف خريج سنويا في مجال الشرائح الإلكترونية والعلوم التكنولوجية ".

