توك شو

"تطوير التعليم": مصر تستهدف أن تكون بلدا رائدا في تصنيع الشرائح الإلكترونية

أمين صندوق تطوير التعليم
أمين صندوق تطوير التعليم
هاني حسين

قالت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إنّ الصندوق يعمل بالشراكة مع الوزارات المختصة، مثل التربية والتعليم، التعليم العالي، ووزارة العمل، موضحة: "لا نستبدل الوزارات، لكن ندعم سياسة الدولة وسياسة الوزارات ونتكامل معها".

وأضافت "سعد"، في حوارها مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مرصد سوق العمل الدولي جرى تدشينه وهدفه الأول دعم اتخاذ القرار ، فلو أن جامعة معينة تريد معرفة التوجهات العالمية في تخصص معين، فإنها يمكنها استخدام المرصد والحصول على البيانات".

وتابعت: "نقدم الخدمات للمواطنين من خلال المؤسسات القائمة بالفعل، ولا نعيد اختراع العجلة من جديد، ونقدم الخدمات للمستفيدين على مستوى الجمهورية".

وحول نموذج التعليم الياباني "كوزن"، قالت: "هذا النموذج لأول مرة يوجد على أرض مصر، وتطلب تعديلا تشريعيا في قانون التعليم الموحد الجديد حتى ينخرط في المنظومة لأنه مختلف تماما عن أي مؤسسة كانت موجودة في مصر".

وأكد، أن معاهد كوزن المصرية اليابانية تخرج الكفاءات الوسيطة بين التعليم الفني والتعليم العالي: "لما زرنا اليابان وجدنا أن أغلب الناس الذين يعملون في البحوث والتطوير تخرجوا من الكوزن، حيث يدرسون 5 سنوات متصلة بعد الشهادة الإعدادية، في أول عامين يتم التعمق في العلوم والرياضيات والفيزياء لفهم منطق عمل الآلات والسبائك ومتطلبات التطوير الصناعي، ثم يبدأ يتخصص، وحتى آخر سنتين يكون تخصصا دقيقا، ويتخرج منها الشخص القادر على تطوير الآلات وصيانتها وحل مشكلات الصناعة".

وأوضح: "بدأنا كأولوية بـ4 مجالات، هي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات والميكاترونكس، الطاقة الخضراء ونركز على الألواح الشمسية والطاقة الشمسية، والشرائح الإلكترونية لأن مصر تستهدف أن تكون بلدا رائدا في تصنيع الشرائح الإلكترونية".

التعليم وزير التعليم تطوير التعليم مصر اخبار التوك شو

