تطوير التعليم: مرصد سوق العمل الدولي بالموقع الإلكتروني للصندوق يقدم خريطة العالم بشكل تفاعلي للزائر

قالت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إنّ مرصد سوق العمل الدولي بالموقع الإلكتروني للصندوق يقدم خريطة العالم بشكل تفاعلي للزائر، بحيث يعلم زائر الموقع فرص العمل المتاحة في أي مدينة على مستوى العالم، واحتياجات هذه الفرص، فبعض الفرص تحتاج إلى شهادة تعليم جامعية، وهناك فرص أخرى تحتاج إلى تعليم فني، وفرص ثالثة قد تحتاج إلى شهادات متوسطة، كما يتم معرفة متوسط الدخل الشهري.

وأضافت "سعد"، في حوارها مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى العرض المصري، فقد رصدنا جميع مؤسسات التعليم التي تؤهل لسوق العمل الفني والتعليم العالي والجامعي، ونقدم خريطة مصر بكل مقدمي خدمة التعليم سواء كانت حكومية أو خاصة أو دولية على أرض مصر، وذلك بالتخصصات النوعية المختلفة ".

وتابعت: "رصدنا المؤسسات التي تقدم خدمة التمريض وخدمة الفندقة والفنون، وبالتالي، فإن هناك تخصصات نوعية، وتخصصات حسب نوع المؤسسات، لإيجاد مجال أفق كبير في العرض والطلب، وحتى نقوم بعمل الجسور التي تربط بين العرض والطلب".