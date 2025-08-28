قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا عبد العال لـ صدى البلد: ألفينا مهاري وحريف وزيزو نجم ركلات جزاء
في قلب القاهرة| خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية الجديدة المقرر افتتاحها أكتوبر القادم
ريلمي تكشف عن مفاهيمها الثورية .. هاتف ببطارية خارقة وآخر بتبريد فائق
متى بشاي: تخفيض سعر الفائدة يستقيم مع دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم
وزير التعليم يتفقد مدرسة إبتدائية بالسيدة زينب ويوجه بإنتهاء "تشجيرها ودهانها" قبل بداية الدراسة
النائب محمد أبو العينين ينعى اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%
وزير التعليم يتفقد تجهيزات تحويل مدرستين بغمرة والقصر العيني لمدارس مصرية يابانية|صور
باريس سان جيرمان في مواجهة نارية مع بايرن وبرشلونة وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا 2025-2026
إفتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال العام الدراسي المقبل
كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة
تقليل فترات الانتظار بالخط الثالث للمترو مع بدء العام الدراسي.. تفاصيل
أخبار البلد

ياسمين بدوي

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفقد مدرسة القصر العيني الابتدائية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية وأعمال الصيانة بالمدرسة.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالجهود المبذولة لتنفيذ أعمال الصيانة داخل المدرسة، كما أكد على أهمية تنفيذ كافة التوجيهات الخاصة بالتشجير والانتهاء من أعمال الدهانات قبل استقبال الطلاب بداية العام الدراسي الجديد.

وقد رافق الوزير خلال جولته كل من اللواء مهندس يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على وحدة المدارس المصرية اليابانية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة والدولية ، نافية صدور أي قرارات بتغيير الموعد المعلن حتى الآن

موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والخاصة

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 للمدارس الدولية

كما تقرر رسميا أن يكون وأن يكون موعد  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026  في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس .. الخريطة الزمنية

 - موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

