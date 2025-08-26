قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أسعار صرف الكتب المدرسية لـ المدارس الخاصة والدولية لـ العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي : 550 جنيه
-كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه
كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه

أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة (عربي - لغات ) للعام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الثاني :

- كتب رياض الأطفال : 300 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي :  400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 550 جنيه
كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 550 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الأول ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه
- كتب الصف الثالث الاعدادي : 1000 جنيه


أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الدولية واقسام التعليم الدولي بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025 / 2026 ( الفصل الدراسي الثاني ) :

- كتب رياض الأطفال : 250 جنيه
- كتب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي : 400 جنيه
- كتب الصفوف من الرابع للسادس الابتدائي : 500 جنيه
- كتب الصفين الأول والثاني الاعدادي : 500 جنيه

عدم ربط تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية بدفع المصروفات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات بدون أي قيد أو شرط تماما مثلما يحدث في المدارس الرسمية الحكومية ، على أن يتم تحصيل المصروفات طبقا للنشرة السنوية التي ترد من وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم تخفيفا لأي أعباء على أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،توفير الكتب المدرسية وتسليمها كاملة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026.

و أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة إتاحة النسخ الالكترونية لمقررات العام الدراسي الجديد أو برامجه المطورة بهدف اتاحة صادر المعرفة الرقمية لجميع الطلاب جنبا إلى جنب مع النسخ الورقية  .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدارس الخاصة المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

ترشيحاتنا

تطوير عقارى

باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه.. ÈLM للتطوير العقاري تكشف عن مشروعها الأول «ÈLM Tree» بإطلالات طبيعية وأسعار تنافسية في غرب القاهرة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يشكر محافظ الإسماعيلية لدعم معلمي المحافظة

سعر الحديد في مصر أغسطس 2025

سعر الحديد في مصر أغسطس 2025

بالصور

خطوات لمعان الشعر في المنزل

خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل
خطوات لمعان الشعر في المنزل

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت

من 700 ألف حتى مليون ونصف.. تراجع ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة

سيارات
سيارات
سيارات

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك

فيديو

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد