فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أعلنت شركة فيراري عن خططها لإطلاق أول سيارة كهربائية خالصة "إليكتريكا" في العام المقبل، في خطوة جديدة نحو التوسع في مجال السيارات الكهربائية.

وتعد "إليكتريكا" سيارة جراند تورر، تشبه سيارة GTC4Lusso القديمة، ولكنها تتمتع بوضعية قيادة أمامية وقاعدة عجلات قصيرة نسبيا، حيث تتميز إليكتريكا بمواصفات تقنية مذهلة.

ستنتج ‏"إليكتريكا" أكثر من 986 حصانا من أربعة محركات كهربائية تعمل بجهد 800 فولت، وستوفر بطاريتها التي تبلغ قدرتها الإجمالية 122.0 كيلوواط/ساعة مدى يصل إلى 329 ميلا وفقا لمعايير WLTP.

ستتاح "إليكتريكا" بمعدل تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر/ساعة (62 ميلا/ساعة) يستغرق 2.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 192 ميلا/ساعة، وستواصل فيراري مسيرتها التطويرية باستخدام أجهزة وبرامج متطورة للتحكم الكامل في ديناميكيات السيارة.

ستتكون البطارية من 14 وحدة، كل منها 15 خلية، وهي مدمجة مباشرة في هيكل السيارة، ورتبت فيراري معظم الوحدات خلف السائق وتحت المقاعد الخلفية للمساعدة في توزيع الوزن بنسبة 47% في الأمام و53% في الخلف.

تبلغ وزن السيارة حوالي 2370 كيلوجراما، وهو وزن كبير ولكنه أيضا مماثل لوزن بوروسانجوي، ومن المتوقع أن تساهم أنظمة الهيكل النشطة بشكل كبير في تخفيف هذه الكتلة.

من المتوقع أن تكشف فيراري عن المزيد من التفاصيل التي تتعلق بأول سيارة كهربائية خالصة تنتجها خلال الأشهر القليلة القادمة قبل الكشف عنها رسميا العام المقبل.