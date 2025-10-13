تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

تستعد شركة تويوتا للكشف عن نسخة كوبيه جديدة كليا لموديل سنشري قبل نهاية الشهر الحالي في معرض التنقل الياباني، تمهيدا لطرحها في 2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية طموحة لتحويل سنشري إلى علامة عالمية مستقلة بالكامل بجانب لكزس وGR.

كانت هناك تلميحات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا عبر حسابه على إنستجرام، إلى جانب موقع خاص بالمشروع يظهر بوضوح أن مكانة سنشري تتغير، وتم نشر عدة صور تشويقية للكوبيه الجديدة في حدث خاص تمهيدا للتدشين الرسمي قريبا.

ستكون سيارة سنشري كوبيه أول طراز كوبيه فاخر في تاريخ العلامة، وتهدف لمنافسة سيارات مثل رولز رويس سبكتر وبنتلي كونتيننتال GT ومايباخ SL، ومن المتوقع أن تعتمد على نظام هجين بالقابس الكهربائي، مستمد من محرك الـSUV الحالي سعة 3.5 لتر V6، لكن مع أداء أقوى يتجاوز 406 حصانا.

ستأتي السيارة بمظهر أنيق يبلغ طولها بين 5.2 و5.4 أمتار، وعرض يقارب مترين، وارتفاع منخفض عند 1.4 متر تقريبا، مع هيكل كوبيه ببابين ومقصورة بتصميم 2+2 أو 4 مقاعد.

من المتوقع أن تضم مجموعة سنشري بحلول 2026: السيدان والـSUV الحالية، مع الكوبيه الفاخرة الجديدة، وميني فان فاخرة تتجاوز في فخامتها ألفارد ولكزس LM، على أن تنضم لاحقا نسخة مكشوفة وأخرى عالية الأداء.

تستهدف هذه الاستراتيجية بالأساس الأسواق الاسيوية والخليجية، حيث تحظى السيارات الفاخرة كبيرة الحجم بإقبال متزايد، خصوصا للاستخدام كسائق خاص.

ستطرح سنشري كوبيه ضمن فئة أسعار قد تبدأ من 35 إلى 40 مليون ين أى ما يقارب مليون ريال سعودي و 13 مليون جنيه مصري للفئة الأساسية، وتصل إلى 60 مليون ين للنسخ العليا، بينما قد تتجاوز 80 مليون ين أى ما يقارب 2 مليون ريال سعودي و 26 مليون جنيه مصري للإصدارات الخاصة.