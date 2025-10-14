أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

سمير عمر: يجب أن تتجاوز الفصائل الفلسطينية مصالحها الحزبية الضيقة من أجل حركة تحرر وطني حقيقية

أجاب الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على سؤال الإعلامي أحمد أبو زيد "إذا كانت الحركة أدركت أن هناك هامش واقعية يمكن أن تتحرك فيه بعيدا عن الرومانسية الثورية وحمل السلاح، وقالت لمصر والوسطاء مبكرا للغاية إنها تقبل ألا تكون شريكا في إدارة المرحلة الانتقالية أو أن تكون جزءً من إدارة قطاع غزة.. كيف ترى الأمر؟".

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية يشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة

قال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، إن الدعم العربي والإسلامي والدولي سيكون الضامن لاتفاق شرم الشيخ، مؤكدا: "لم نكن لنصل إلى هذا النجاح لولا الجهود المصرية والفريق المصري المشارك في المفاوضات".

قلت له الله ينور.. الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى اليوم منذ بداية اليوم وحتى توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة؛ يثبت أن مصر دولة عظيمة يحكمها رجل شريف.

أحمد موسى: العالم بأسره يرى ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر مدينة شرم الشيخ بعد زيارة استغرقت قرابة 5 ساعات، رغم أن المدة المقررة كانت تتراوح قرابة الـ 3 ساعات، مشيرًا إلى أن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة ومناقشات موسعة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

شباب يقتحمون استوديو «على مسئوليتي» في شرم الشيخ لالتقاط صور مع الإعلامي أحمد موسى

شهد استوديو برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» حالة من الحماس؛ بعد أن اقتحم عدد من الشباب العاملين في شرم الشيخ موقع التصوير أثناء البث المباشر لتغطية فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، رغبةً في التقاط صور تذكارية مع الإعلامي أحمد موسى.

وخلال وقوفهم معه أمام الكاميرا، هتف الشباب بحماس: «تحيا مصر.. ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ربنا يخلي الرئيس السيسي»، وسط أجواء من الفرح والتفاعل داخل الاستوديو.

ومن جهته، وصف الإعلامي أحمد موسى، هذا اليوم بأنه يوم تاريخي سيحدد مستقبل شعوب المنطقة، مؤكدًا أن ما جرى فاق التوقعات، خاصة مع الحضور الدولي الكبير.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل متأخرًا إلى القمة، إلا أنه قضى نحو 4 ساعات متواصلة في شرم الشيخ؛ ما يعكس أهمية الحدث.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «اليوم يكتب التاريخ في هذه المنطقة.. مبروك علينا، مبروك على حقن الدماء، ومبروك على بداية مرحلة جديدة».

سفير الأردن بمصر: قمة شرم الشيخ تمثل عنوانا للسلام والاستقرار.. ونعول على القاهرة والرئيس السيسي

قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، السفير أمجد العضايلة، إنّ انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد عامين من الإبادة؛ يمثل عنوانا رئيسيا لتكريس دور مصر كدولة راعية لهذا المؤتمرـ وتحتضن عددا كبيرا من الزعماء العرب والأجانب.

مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الصراع وتمنع الحروب

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ينظر بعين الأمل إلى قمة شرم الشيخ للسلام التي ترعاها وتستضيفها مصر.

إيه اللي مزعلكم؟.. مفيدة شيحة عن إيناس الدغيدي: لقت الشخص اللي يحبها

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما على منتقدي زواج المخرجة إيناس الدغيدي في سن كبيرة، قائلة: "طالما لقت الشخص اللي يحبها بالطريقة دي؛ إيه اللي مزعلكم؟!".

يا ترى هيبيع لنا أي؟.. عمرو أديب: زيارة ترامب لشرم الشيخ هي الوجه الآخر من عملته مع إسرائيل

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن ما جرى في إسرائيل خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ يعكس حالة من الود والتقارب الكبير بين الجانبين، مؤكدًا أن “اللي اتعمل في إسرائيل بيقول إننا أصحاب وبنحب بعض”.

وأشار إلى أن زيارة شرم الشيخ المنتظرة تمثل "الوجه الآخر من العملة"، متسائلًا: "يا ترى هيبيع لنا إيه المرة دي؟".

الإعجاب تجاه إسرائيل

أضاف أديب أن ترامب ظهر في خطابه أمام الكنيست مفعمًا بالثقة والعظمة، متحدثًا بلغة مليئة بالإعجاب تجاه إسرائيل دون أي إشارة حقيقية إلى السلام أو الملفات الشائكة، معتبرًا أن تلك الزيارة كانت أقرب إلى احتفالية سياسية منها إلى لقاء دبلوماسي متوازن.