قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: العالم بأسره يرى ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر مدينة شرم الشيخ بعد زيارة استغرقت قرابة 5 ساعات، رغم أن المدة المقررة كانت تتراوح قرابة الـ 3 ساعات، مشيرًا إلى أن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة ومناقشات موسعة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال  الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" في تغطية خاصة لقمة شرم الشيخ للسلام على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس ترامب قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي "رجل عظيم وقوي"، مؤكدًا أن العالم بأسره يرى ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن المشهد الدولي اليوم يعكس حجم التقدير لمكانة مصر ودورها المحوري، موجّهًا الشكر للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة في وقف الحرب.

وأضاف أن لحظة وصول الرئيس ترامب إلى شرم الشيخ شهدت مشهدًا وديًا، حيث نزل من الطائرة وصافح الرئيس السيسي قائلاً له: "صديقي العزيز".

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما جرى في شرم الشيخ اليوم يمثل أبلغ رد على حملات الدعاية السوداء والأكاذيب التي رُوجت ضد مصر خلال الفترات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء تغطيته لقمة السلام بشرم الشيخ، إن ما حدث اليوم يُعد شهادة دولية جديدة على أمانة ومصداقية الدولة المصرية بكل مؤسساتها، مشددًا على أن مصر لم تسع يومًا إلا إلى الحق.

وأضاف أن شهادة العالم اليوم أوضحت مكانة مصر الحقيقية ودورها المحوري في تحقيق السلام، واصفًا ما حدث في شرم الشيخ بأنه أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية على جهودهم الكبيرة، مؤكدًا أن ما بُذل من تعب وعمل لأجل الوطن لا يقدر بثمن، معربًا عن سعادته بأن الحرب في غزة توقفت والعالم كله بات فرحًا بهذه الانفراجة.

وأوضح أن النائب محمد أبو العينين تحدث عن قمة شرم الشيخ ونجاح القمة لأن بلدنا تستحق، وكلمة شكر للي حصل ده محتاجين أكثر وأكثر، وإحنا بنتكلم النهارده عن قمة غير مسبوقة، وكان عندنا قمة سنة 1996، والنهارده عندنا قمة في 2025'.

وتابع: 'شوفوا حجم المشاركة، وحجم المتابعة مع فارق الظروف بين 1996 و2025، وكلمة النائب محمد أبو العينين تحمل دعم كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدير كبير على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام وهو نجاح حقيقي'.

الإعلامي أحمد موسى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

محمد اللبان

«محمد اللبان» قهوجي باع شقته و تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات بدمياط| ما القصة ؟

خلال اللقاء

مديرية العمل: نجاح تسوية ودية بين العمال وأصحاب الأعمال بإحدى شركات الصناعات الغذائية

موسم حصاد القطن

مديرية الزراعة تتابع أعمال جني القطن وزراعات بنجر السكر والبرسيم بالقنطرة شرق

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد