جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تسلم الصليب الأحمر جثتين لمحتجزين كانا بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ أن الصليب الأحمر أبلغه باستلام نعشين، بهما رفات لمحتجزين، من حركة حماس جنوبي قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الصليب الأحمر يقوم حاليًا بنقل النعشين إلى القوات الإسرائيلية داخل غزة، ليتم بعد ذلك أخذ الرفات للتعرف عليها.



ومن المقرر أن يستلم الصليب الأحمر نعشين آخرين بهما رفات لمحتجزين آخرين هذا المساء، وسيسلمهما أيضًا إلى الجيش.



وذكر الجيش في بيان أن حركة حماس مُلزمة باتفاق وقف إطلاق النار وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع جثث الإسرائيليين.



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها ستعيد اليوم رفات أربعة من الأسرى وهم: جاي إيلوز، ويوسي شرابي، وبيبين جوشي، والضابط في الجيش الإسرائيلي دانيال بيريز؛ وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وفق المرحلة الأولي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

