لافروف: روسيا تدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الاثنين"، عن دعمه للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نأمل بشدة أن يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

في الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أهمية وضع خطة لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وأضاف لافروف أن موسكو ستكون مستعدة للمشاركة في دعم أي اتفاقيات إذا طلبت الأطراف المعنية مساعدتها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل ترامب إلى إسرائيل وألقى خطابا مطولا في الكنيست الإسرائيلي تحدث خلاله عن عدد من الملفات أهمها اتفاق السلام في غزة، وأحداث السابع من أكتوبر وقضايا أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.