أحمد موسي: كلمة النائب محمد أبو العينين تحمل دعمًا كبيرًا للرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما جرى في شرم الشيخ اليوم يمثل أبلغ رد على حملات الدعاية السوداء والأكاذيب التي رُوجت ضد مصر خلال الفترات الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء تغطيته لقمة السلام بشرم الشيخ، إن ما حدث اليوم يُعد شهادة دولية جديدة على أمانة ومصداقية الدولة المصرية بكل مؤسساتها، مشددًا على أن مصر لم تسع يومًا إلا إلى الحق.

وأضاف أن شهادة العالم اليوم أوضحت مكانة مصر الحقيقية ودورها المحوري في تحقيق السلام، واصفًا ما حدث في شرم الشيخ بأنه أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية على جهودهم الكبيرة، مؤكدًا أن ما بُذل من تعب وعمل لأجل الوطن لا يقدر بثمن، معربًا عن سعادته بأن الحرب في غزة توقفت والعالم كله بات فرحًا بهذه الانفراجة.

وأوضح أن النائب محمد أبو العينين تحدث عن قمة شرم الشيخ ونجاح القمة لأن بلدنا تستحق، وكلمة شكر للي حصل ده محتاجين أكثر وأكثر، وإحنا بنتكلم النهارده عن قمة غير مسبوقة، وكان عندنا قمة سنة 1996، والنهارده عندنا قمة في 2025'.

وتابع: 'شوفوا حجم المشاركة، وحجم المتابعة مع فارق الظروف بين 1996 و2025، وكلمة النائب محمد أبو العينين تحمل دعم كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدير كبير على نجاح قمة شرم الشيخ للسلام وهو نجاح حقيقي'.