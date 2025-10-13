كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية يشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة

قال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط، أن الدعم العربي والإسلامي والدولي سيكون الضامن لاتفاق شرم الشيخ مؤكداً : " لم نكن لنصل إلى هذا النجاح لولا الجهود المصرية والفريق المصري المشارك في المفاوضات "



اضاف خلال لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج الصورة المذاع على شاشة النهار : " نأمل أن تمتد الشراكة الناجحة مع مصر إلى ملفات أخرى نعمل على حلها "

وشدد على أن الرئيس ترامب هو الضامن الأساسي لاتفاق إنهاء الحرب وأن الرئيس ترامب لا يقبل بأنصاف الحلول لافتاً إلى أنه ولالأوّل مرة، هناك توافق فلسطيني - فلسطيني على خطة الرئيس ترامب.



وأوضح أن الرئيس ترامب هو من بادر بعرض ترؤس مجلس السلام رغم انشغالاته