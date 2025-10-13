طارق فهمي: مؤسسات دولية كبرى تشارك بمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة نوفمبر المقبل

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه نعمل في مرحلة الترتيبات الأمنية وتجميد سلاح حماس، مشيرا إلى أن مصر تدعو إل فكرة قوى دولية لتحصين الإتفاق.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، نحاول تحصين الإتفاق من خلال الموقعين عليه وهي مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، مؤكدا أنه سيتم العمل على إطلاق مؤتمر لدعم إعادة إعمار غزة في نوفمبر المقبل وسيكون هناك مؤسسات دولية تشارك به.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه لن يكون هناك دور لحماس لإدارة قطاع غزة، أو حمل السلاح، خاصة أن هناك تخوفات من إندلاع حرب أهلية داخل قطاع غزة.

وأشار طارق فهمي إلى أنه يوجد حوار بين حماس والإدارة الأمريكية لتسهيل تنفيذ الإتفاق، مؤكدا أنه سيتم حل جميع منشات حماس على الأرض لمنع إندلاع أعمال عنف.