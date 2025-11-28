بحضور نجوم الفن.. انطلاق ماستر كلاس المخرج تامر محسن في مهرجان الفيوم

انطلق الماستر كلاس الذي يقدّمه المخرج الكبير تامر محسن، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، حيث يعرض خلاله تجربته وخبرته في الدراما التلفزيونية والسينما على مدار مسيرته الفنية.

وشهد الماستر كلاس حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، من بينهم الفنانة داليا مصطفى، والفنانة ميران عبد الوارث، والفنان أحمد فتحي، إضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، وسيد عبد الخالق مدير المهرجان.



وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من الشباب وصنّاع السينما وطلاب جامعة الفيوم، إلى جانب عدد من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل الماستر كلاس ومناقشة تامر محسن في العديد من الجوانب الفنية للاستفادة من خبرته الواسعة.