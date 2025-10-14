صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص

طمأن الفنان القدير صبري عبد المنعم جمهوره على حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : "أنا الحمد لله بخير، في المستشفى لإجراء تحاليل الإشعاعات، لكن حالتي مستقرة.

وأضاف "أحب أطمن الجمهور، وأشكر كل من سأل عني وإن شاء الله بكرة الصبح هخرج من المستشفى بإذن الله، وشكرا لكل الجمهور، تلقيت طاقة حب كبيرة".

يُذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة كرّم الفنان صبري عبد المنعم تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة، حيث تسلّم تكريمه وهو جالس على كرسي متحرك بعد تحسن حالته الصحية.

وقال الفنان، متأثرًا بالدموع: "شكرًا إنكم كرّمتوني قبل ما أروح".

وأضاف أن ابنته مريم عشقت الفن من خلاله، ويتمنى أن يكون لها مستقبل كبير في حياتها المهنية.

وتصدّر الفنان القدير تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة لموقع صدى البلد، والتي طمأن خلالها جمهوره على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وقال في تصريحاته: "لم أعتزل الفن، وسأعود قريبًا بإذن الله. أنا أعشق الفن."

وتابع: “الحمد لله أنا الآن في حالة صحية جيدة. أجريت بعض الفحوصات بالمستشفى، وعدت إلى المنزل بعد تحسن واضح، وسأعود للفن بعد انتهاء فصل الصيف بإذن الله، فأنا حاليًا في فترة راحة فقط.”

وآخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما كان فيلم «في عز الظهر»، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.