لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

كريم عاطف

بدأت في لندن أمس الاثنين محاكمة تاريخية لخمس من شركات السيارات العملاقة، بما في ذلك "رينو" و"بيجو-سيتروين"، بتهمة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل، وتشمل الشركات الأخرى المتهمة "مرسيدس" الألمانية و"نيسان" اليابانية و"فورد" الأميركية.

وتقوم القضية على الاشتباه بأن هذه الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكينها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين، وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها، وتتوقع أن تستمر المحاكمة 3 أشهر أمام المحكمة العليا.

وتعد هذه القضية جزءا من فضيحة الديزل التي اندلعت في عام 2015، عندما أقرت شركة "فولكس فاغن" بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات، وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة.

ويتوقع المحامي مارتن داي، الممثل الرئيسي للمدعين، أن تصل التعويضات إلى "مليارات الجنيهات" لأن نتيجة المحاكمة قد تشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة، ويقدر مكتبه أن 1.6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مما يعكس التداعيات العالمية لفضيحة الديزل.

اختبارات التلوث في سيارات الديزل اختبارات التلوث سيارات الديزل رينو بيجو سيتروين لندن محاكمة تاريخية شركات السيارات العملاقة فضيحة الديزل

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

