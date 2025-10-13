أحمد موسى: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم تاريخي يحدد مستقبل الشعوب

قال الإعلامي أحمد موسى إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم يعد يومًا تاريخيًا فارقًا في مسار المنطقة، مؤكدًا أنه يوم يحدد حياة شعوب بأكملها، ولن يتكرر كثيرًا بهذا الحجم من الحضور الدولي الرفيع.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن ما شهده هذا اليوم فاق كل التوقعات والخطط الموضوعة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل متأخرًا إلى قمة شرم الشيخ للسلام، لكنه بقي في المدينة أربع ساعات متواصلة، ما يعكس أهمية الحدث على المستوى الدولي.

وختم موسى حديثه قائلاً:

«هناك تاريخ يكتب اليوم في هذه المنطقة.. مبروك علينا، ومبروك على حقن الدماء، ومبروك على بداية مرحلة جديدة».