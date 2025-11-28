بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 164 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (21 : 27 نوفمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 21 نوفمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر، و(هو) بنجع حمادي بمحافظة قنا استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما وخدمة أبناء محافظات الصعيد، جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

*السبت 22 نوفمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المخلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي السادس عشر من الخطة التدريبية 2025–2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة 130 متدربًا في ثلاث برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز جاهزيتهم لخدمة المواطن بكفاءة أكبر.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان الإنضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإيرادات والشئون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين .

*الأحد 23 نوفمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البئية، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

كما ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كلمة في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض، وهنأت الوزيرة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإنتخابه رئيساً للمؤتمر.

*الأثنين 24 نوفمبر:*

ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة جمهورية مصر العربية، خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والذي يعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أكدت الوزيرة أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وأبرز هذه التحديات هي النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى .

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية والتى تشمل : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما استعراضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.

*الثلاثاء 25 نوفمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2025 وذلك فى (الجمرك – العامرية أول – العامرية ثان – العجمي – المنتزة أول – المنتزة ثان – شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – وسط الإسكندرية - الديوان العام – برج العرب) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

*الأربعاء 26 نوفمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود الهلال الأحمر وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات المشتركة بالمحافظات، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهلال الأحمر المصري.

وتطلق وزارة التنمية المحلية أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، صباح غداً الخميس 27 نوفمبر 2025 والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات ، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء مهندس/ ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البرى اليوم مراسم توقيع عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، بالشراكة مع شركة تراست للاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 15 عامًا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المسؤول عن الإشراف على المرفقين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع.

*الخميس 27 نوفمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

ومن أبرز فعاليات هذا الأسبوع – إطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وشركاء التنمية والسفراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتضمنت فعاليات المؤتمر ما يلي:

أولاً: كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية:

* أكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به وطنيًا ودوليًا.

* تم إدراج البرنامج ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة من الأمم المتحدة.

* البنك الدولي أشاد به كواحدة من أنجح التجارب في تمكين الإدارات المحلية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ثانيًا: تكريم المساهمين في نجاح البرنامج:

حيث قامت وزيرة التنمية المحلية بتكريم عدد من القيادات الذين دعموا نجاح البرنامج منذ انطلاقه عام 2018، وهم:

* الدكتورة هالة السعيد – مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة.

* الدكتور محمد معيط – وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

* السيد ستيفان جيمبرت – المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.

* الدكتور هشام الهلباوي – مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ثالثًا: افتتاح معرض مشروعات البرنامج:

افتتحت وزيرة التنمية المحلية المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي استعرض نماذج من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية المنفذة في محافظات الصعيد ضمن البرنامج.

رابعًا: المشاركة في حلقة نقاشية وزارية رفيعة المستوى:

شاركت وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان: "تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"، وشارك في الجلسة أيضًا وزراء التخطيط والمالية ومحافظ قنا ومسؤلي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خامسًا: جلسة موسعة حول إصلاح وتحسين الخدمات والبنية التحتية:

ناقشت الجلسة تطوير الخدمات المحلية والبنية الأساسية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن، بمشاركة محافظي الفيوم – أسيوط – سوهاج ومساعدي رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سادسًا: جلسة تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية المحلية:

ركزت الجلسة الثانية على تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية والدروس المستفادة من التجربة، بمشاركة محافظي قنا – المنيا، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات، وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص.

سابعًا: البيان الختامي للمؤتمر:

أكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج أثبت، خلال سبع سنوات، أن تمكين الإدارات المحلية وتزويدها بالأدوات والموارد المناسبة قادر على تحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات وجودة حياة المواطنين ودفع النمو الاقتصادي، حيث ألقى البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج.