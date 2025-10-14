سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏فيات تيبو موديل 2024.

تأتي السيارة فيات تيبو موديل 2024 بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 110 أحصنة و152 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 11.2 ثانية.

أما عن ابعاد السيارة فيات تيبو موديل 2024، فتاتي بالطول الكلي: 4540 مم و العرض الكلي: 1790 مم و الارتفاع الكلي: 1490 مم و قاعدة العجلات: 2636 مم و حجم الشنطة: 520 لتر.

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2024 ‏عدد من وسائل الأمان والسلامة، منها 6 وسائد هوائية و نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS) و برنامج تدعيم الفرامل (EBD) و نظام الثبات الإلكتروني (ESP) و حساسات ركن خلفية و كاميرا خلفيةو نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

وتحتوي الميزات الداخلية والخارجية للسيارة فيات تيبو موديل 2024 ، على شاشة تعمل باللمس (حجم 5 بوصة أو 8 بوصة حسب الفئة) ومكيف هواء أوتوماتيكي و عجلة قيادة متعددة الوظائف و شاحن لاسلكي للهواتف الذكية و مرايا رؤية خلفية ذاتية التعتيم و جنوط رياضية (حسب الفئة).

أما عن سعر السيارة فيات تيبو موديل 2024 ، فتعتبر بالرغم من حداثتها إلا انها تباع بسوق المستعمل بمتوسط من 710 الف جنيه الى 770 الف جنيه حسب الفئة و الحالة الفنية للسيارة.