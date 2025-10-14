سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة فيات تيبو موديل 2024.
تأتي السيارة فيات تيبو موديل 2024 بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 110 أحصنة و152 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 11.2 ثانية.
أما عن ابعاد السيارة فيات تيبو موديل 2024، فتاتي بالطول الكلي: 4540 مم و العرض الكلي: 1790 مم و الارتفاع الكلي: 1490 مم و قاعدة العجلات: 2636 مم و حجم الشنطة: 520 لتر.
وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2024 عدد من وسائل الأمان والسلامة، منها 6 وسائد هوائية و نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS) و برنامج تدعيم الفرامل (EBD) و نظام الثبات الإلكتروني (ESP) و حساسات ركن خلفية و كاميرا خلفيةو نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
وتحتوي الميزات الداخلية والخارجية للسيارة فيات تيبو موديل 2024 ، على شاشة تعمل باللمس (حجم 5 بوصة أو 8 بوصة حسب الفئة) ومكيف هواء أوتوماتيكي و عجلة قيادة متعددة الوظائف و شاحن لاسلكي للهواتف الذكية و مرايا رؤية خلفية ذاتية التعتيم و جنوط رياضية (حسب الفئة).
أما عن سعر السيارة فيات تيبو موديل 2024 ، فتعتبر بالرغم من حداثتها إلا انها تباع بسوق المستعمل بمتوسط من 710 الف جنيه الى 770 الف جنيه حسب الفئة و الحالة الفنية للسيارة.