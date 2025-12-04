انتشار أمني مكثف مع بدء اليوم الثاني للتصويت بالدوائر المُلغاة من انتخابات النواب

بدأت اللجان والمقار الانتخابية في استقبال الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز "إطسا" بمحافظة الفيوم.



ورصد مندوبو وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية صباح اليوم الخميس - تكثيف التواجد الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية قبيل بدء عملية التصويت في التاسعة صباحاً؛ حيث انتهى رجال الشرطة من تمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها.



كما رصد مندوبو (أ ش أ) تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار اللجان فى سهولة ويسر.



من جانبهم، قام مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، مؤكدين أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وكانت لجان الاقتراع قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، واختتمت في التاسعة مساءً؛ وذلك على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.



وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19 الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة، الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا، الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص، الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت، الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج، الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم، الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة، الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهطا، الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا، الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة والدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام.



كما تشمل الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور، والدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص، والدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود، والدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول، والدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح، والدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم والدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.