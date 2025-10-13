نقيب الأشراف يرحب باتفاق إنهاء حرب غزة على أرض مصر

ثمن السيد الشريف نقيب الأشراف، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يدخر جهدًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإحباط مخطط التهجير، مؤكدا أن الرئيس السيسي حرص منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على إحلال السلام واستقرار الأوضاع بالمنطقة، مرحبا باتفاقية إنهاء الحرب في غزة، التي تمت على أرض مصر بمدينة شرم الشيخ.



وطالب الشريف - في بيان اليوم - المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأعرب عن أمنياته للشعب الفلسطيني بالخير والسلام، وتحقيق طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.