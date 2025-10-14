قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
محمد نبيل

قرر مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم “السادة الأفاضل” ضمن قسم الإخيار الرسمي خارج المسابقة تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد قبل أيام، وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي مباشرة عقب ختام الدورة الثامنة من المهرجان.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "السادة الأفاضل" عن البوستر الرسمي للعمل، والذي يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، على رأسهم محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 29 أكتوبر الجاري في مصر، على أن يُعرض في الدول العربية في اليوم التالي، 30 أكتوبر.

فيلم "السادة الأفاضل يعرض بمهرجان الجونة مساء يوم 21 اكتوبر الجاري، ويشارك في بطولته كل من: بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.
 

كما يشارك في بطولته ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة، وهو من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

ويأتي الفيلم من إنتاج عدد من الكيانات السينمائية البارزة، وكانت الشركة المنتجة طرحت في وقت سابق الإعلان التشويقي الأول للفيلم، والذي كشف عن الظهور اللافت لأبطال العمل “بستايلات” جديدة ومختلفة، من بينهم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، علي صبحي، محمد شاهين، وهنادي مهنا، ما زاد من حالة الترقب لدى الجمهور.

مهرجان الجونة السينمائي يفتتح فعالياته بفيلم “عيد ميلاد سعيد، ويعرض خلال دورته الثامنة عدد من الأفلام المصرية الطويلة وهي: 
 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

كولونيا | محمد صيام | مصر، النرويج، السعودية، فرنسا، قطر، السويد

دراما عائلية مشوقة بطولة أحمد مالك وكامل الباشا. يتمحور الفيلم حول علاقة متوترة بين أب وابنه، وليلة مواجهة مصيرية تكشف أسرارًا دفينة. سبق أن عُرضت أعمال صيام السابقة في مهرجانات مرموقة مثل مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية (IDFA).

شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".


المستعمرة | محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، والسعودية

مستوحى من أحداث حقيقية. يُعد المستعمرة فيلمًا تشويقيًا مكثفًا، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج محمد رشاد. يتتبع قصة شقيقين يُجبران على التساؤل عمّا إذا كان موت والدهما في حادث عمل مجرد صدفة بالفعل. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن مسابقة وجهات نظر في مهرجان برلين السينمائي.

حصل الفيلم على دعم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر | يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية

يستعرض الفيلم رحلة شخصية حميمة للمخرجة يمنى خطاب والتي كتبت سيناريو فيلم "ربيع يوم عادي" الذي شارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي 2023. تستخدم يمنى الكاميرا لتوثيق علاقتها بوالدها الحنون، كمحاولة لترميم جسر التواصل بينهما، في حكاية عن العائلة واكتشاف الذات والمصالحة. عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة ضمن قسم NEXT:WAVE بمهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

شارك الفيلم أيضًا في "برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة التطوير 2021".

الحياة بعد سهام | نمير عبد المسيح | مصر، فرنسا

يُعد الفيلم عملاً جديدًا يستعرض محاولة المخرج نمير عبد المسيح في مواجهة عثرته الإبداعية والحزن على رحيل والدته، عبر استخدام الكاميرا لإعادة تتبع تاريخ عائلته. الفيلم الذي يلتقط جمال الحياة العابر شارك ضمن برنامج ACID في مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو الفيلم الطويل الثاني للمخرج بعد فيلم "العذراء والأقباط وأنا" (2011).

كان الفيلم من ضمن الأعمال المختارة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام - مرحلة ما بعد الإنتاج 2024".

الاختيار الرسمي خارج المسابقة:

ولنا في الخيال.. حب؟ | سارة رزيق | مصر

يفخر المهرجان باستضافة العرض العالمي الأول لفيلم "ولنا في الخيال... حب؟"، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة سارة رزيق. يستكشف تعقيدات الحب والفقد من خلال قصة تربط بين طالبة جامعية وأستاذ جامعي يعيش تجربة حزينة.

فيلم السادة الأفاضل مهرجان الجونة السينمائي الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

محمود ياسين ووالدته

بعد إجرائها عملية جراحية.. محمود ياسين يطلب الدعاء لوالدته بالشفاء

إقبال كبير على تذاكر صابر الرباعي و سوما بختام مهرجان الموسيقى

إقبال كبير على تذاكر صابر الرباعي وسوما بختام مهرجان الموسيقى

فرع ثقافة الإسكندرية يقدم فعاليات متنوعة بأنحاء المحافظة

فرع ثقافة الإسكندرية يقدم فعاليات متنوعة بأنحاء المحافظة

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد