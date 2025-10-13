قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
أخبار البلد

الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أ ش أ

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال لقائه اليوم الاثنين – كلًا على حدة – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وكل من تركيا والعراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين الأطراف.


وتناول اللقاء -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتعزيز مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك قمة شرم الشيخ للسلام

