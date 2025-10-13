الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال لقائه اليوم الاثنين – كلًا على حدة – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وكل من تركيا والعراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين الأطراف.



وتناول اللقاء -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتعزيز مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.