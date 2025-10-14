عمرو الجزار: التأهل للمونديال شعور لا يوصف وصلاح قدوة

عبر عمرو الجزار، مدافع منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الإحساس لا يمكن وصفه، وأنه يعيش لحظات استثنائية مع المنتخب.

وقال الجزار في تصريحاته لبرنامج «أوضة اللبس»: «إحساس التأهل لكأس العالم لا يوصف، فرحة مختلفة لا تصدق مع منتخب بلدك، الصعود بمنتخب بلدك لكأس العالم حدث كبير للغاية».

وأضاف: «أشكر كابتن حسام حسن المدير الفني لأنه منحني فرصة التواجد مع منتخب مصر، وأنا أبحث عن فرصة المشاركة الأساسية وأجتهد وأعمل على نفسي».

وتابع: «محمد صلاح استقبلني بشكل مميز ومنحني قميصه في ليفربول فور انضمامي للمنتخب كنوع من الترحيب، وأتمنى أوصل لربع اللي حققه في مسيرته الكروية، أنا بتعلم منه وباخد منه الدفعة المعنوية عشان أسير على نهجه وخطاه».

وختم الجزار حديثه قائلًا: «تعبت كثيرًا عشان أوصل لمنتخب مصر، ومريت بالعديد من الصعوبات، لذا لا أنظر للضغوطات أو الانتقادات، وهدفنا دائمًا حصد البطولات والمنافسة في كأس أمم إفريقيا المقبلة».