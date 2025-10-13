قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ترامب طلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد شوبير عن احتفالات تأهل منتخب مصر: يا بلادنا يا حلوة

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد شوبير ، علي احتفالات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، بالفوز علي غينيا بيساو بهدف دون رد.

ونشر أحمد شوبير، صورا للاحتفالات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك و علق  :  يا بلادنا يا حلوة.

تأهل منتخب مصر 

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

شوبير منتخب مصر تأهل منتخب مصر تصريحات شوبير

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

محمد ثروت

فى مهرجان الموسيقي العربية.. ليلة فى حب حليم ووردة على مسرح النافورة

الناقد محمد نبيل

مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان

بوستر المستعمرة

قبل عرضه في الجونة.. صدور البوستر الرسمي للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

