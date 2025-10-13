عمرو السولية بعد تألقه مع منتخب مصر: خليك واثق في تدبير ربنا

وجه عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر الثاني وفريق سيراميكا كليوباترا رسالة مثيرة بعد تألقه رفقة منتخب مصر المشارك في كأس العرب .

وكتب عمرو السولية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "الواحد دايمًا بيتمنى حاجات ونفسه فيها لكن تدبير ربنا بيكون حاجة تانية خالص، بيكون فيها تعويض عن الصبر كبير قوي أهم حاجة الواحد يكون واثق في اختيار ربنا ليه إن الاختيار ده هو اللي فيه الخير ليك".

وأضاف السولية: "خليك واثق في تدبير ربنا وهيدهشك بعطائه الحمد لله دائما وأبدًا".

كان عمرو السولية قد سجل هدفًا رائعا لمنتخب مصر في مرمى البحرين أمس في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 4-0 ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب.