سعد سمير: سيراميكا كليوباترا يقدم كرة ممتعة ويملك منظومة محترفة

أشاد سعد سمير، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، بالمستوى المميز الذي يقدمه الفريق خلال منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، معتبرًا أن الأداء يعكس قوة المنظومة الموجودة داخل النادي.



وأكد سعد سمير، عبر برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا أصبح فريقًا يُحسب له ألف حساب من جميع المنافسين، بفضل ما يقدمه من كرة ممتعة وشكل مميز على أرض الملعب.



وأضاف سعد سمير أن النادي يتمتع بإدارة محترفة تعمل بمنهجية واضحة، وهو ما انعكس على موقع الفريق في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع حتى الآن، مع تركيز خاص على الهوية الكروية والأداء الجماعي.



واختتم سعد سمير حديثه بالإشادة بالمدير الفني، علي ماهر، واصفًا إياه بأنه مدرب كبير استطاع توظيف إمكانيات اللاعبين بشكل مميز، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعة قوية من العناصر القادرة على المنافسة بقوة في الدوري.