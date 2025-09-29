عمرو السولية في المدرجات مع بناته لدعم الأهلي أمام الزمالك

ظهر عمرو السولية، نجم النادي الأهلي السابق وسيراميكا الحالي ، في مدرجات ستاد القاهرة لدعم زملائه خلال مباراة القمة أمام الزمالك، حيث تواجد بجوار بناته لمؤازرة الفريق الأحمر من المدرجات.

لقطة السولية حظيت بتفاعل كبير من جماهير الأهلي التي اعتبرت وجوده رسالة دعم قوية تعكس روح العائلة داخل القلعة الحمراء، سواء داخل الملعب أو خارجه.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.