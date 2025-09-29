الزمالك يتفوق.. ناصر ماهر والدباغ يهدران فرص تقدم الزمالك أمام الأهلي

أهدر ناصرماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الآن باستاد القاهرة خلال مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الكرة المصرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وشهدت الدقيقة العاشرة تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو

منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ٫



وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك. خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: محمد شريف.