أجواء 2006.. شوبير يعلق على المساندة الجماهيرية لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

علق الإعلامي أحمد شوبير على المساندة الجماهيرية لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد فوز المنتخب، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات برنامجه الاذاعي :"

امبارح بعد المكسب حسيت بعودة أجواء 2006 مرة تانيه بحماس الجمهور بعد ما الناس كانو فاقده الشغف في مباريات المنتخب ،لكن لقينا الغني و لقينا الاحتفال ".

وأضاف شوبير :"

أجمل حاجه شوفتها امبارح لفتات الدعاء للكابتن حسن شحاته من الجماهير الكرة المصرية كانت لافته جميلة منهم لهذا الرمز العربي المصري الأفريقي العالمي و اديكوا شافية الناس حواليه ازاي و بتعديله".

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.