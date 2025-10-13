قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10.5 مليون دولار مكاسب مالية لـ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر إنجازًا استثنائيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال مشوار التصفيات. 

هذا الحدث يُسجَّل في تاريخ الكرة المصرية كعلامة فارقة لم تتكرر منذ 1934، حين شارك الفراعنة للمرة الأولى في المونديال.

وبجملة الأرقام القياسية التي حققها المنتخب المصري خلال مشوار التصفيات فإنه حقق مبلغ مالي ضخم من التأهل فقط لنهائيات كأس العالم أمريكا 2026.

حيث ضمن منتخب مصر الحصول على جائزة مالية تصل لنحو 10.5 ملايين دولار من التواجد في المونديال.

وتزيد احتمالات زيادة المبلغ المذكور حيث لم تعلن الفيفا بعد عن جوائز المتأهلين لكن الرقم المبدأي هو 10.5 مليون دولار.

ويحصل اتحاد الكرة على 1.5 مليون دولار بعد نهاية التصفيات وذلك لدعم المنتخبات وخوض معسكرات ومباريات وديه استعددا للمونديال.

فيما يحصل على الفراعنة على 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 

تأهل غير مسبوق منذ 91 عامًا


قدّم المنتخب الوطني عروضًا قوية ومتوازنة خلال مشوار التصفيات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. لم يكتفِ بحصد النقاط، بل نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، ليؤكد أحقيته في الصدارة والتأهل المباشر للمونديال.
 

دفاع حديدي وهجوم فعّال

لم تهتز شباك المنتخب في أغلب المباريات، وهو ما يعكس تطور المنظومة الدفاعية، وتجانس خط الوسط، وثبات أداء حراس المرمى. وفي المقابل، سجل المهاجمون أهدافًا حاسمة في مباريات صعبة، مما منح الفريق أفضلية واضحة على جميع المنافسين في المجموعة.

منتخب مصر كأس العالم منتخب مصر في كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

جانب من اللقاء

بالولادة الطبيعية.. تعزيز الساعة الذهبية لدعم الرضاعة وصحة الأم والطفل

الدكتور سامي فوزي

خلال صلوات القداس.. رئيس الكنيسة الأسقفية: الإيمان الحقيقي يظهر في وسط الألم والاحتياج

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد