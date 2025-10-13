10.5 مليون دولار مكاسب مالية لـ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

حقق منتخب مصر إنجازًا استثنائيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال مشوار التصفيات.

هذا الحدث يُسجَّل في تاريخ الكرة المصرية كعلامة فارقة لم تتكرر منذ 1934، حين شارك الفراعنة للمرة الأولى في المونديال.

وبجملة الأرقام القياسية التي حققها المنتخب المصري خلال مشوار التصفيات فإنه حقق مبلغ مالي ضخم من التأهل فقط لنهائيات كأس العالم أمريكا 2026.

حيث ضمن منتخب مصر الحصول على جائزة مالية تصل لنحو 10.5 ملايين دولار من التواجد في المونديال.

وتزيد احتمالات زيادة المبلغ المذكور حيث لم تعلن الفيفا بعد عن جوائز المتأهلين لكن الرقم المبدأي هو 10.5 مليون دولار.

ويحصل اتحاد الكرة على 1.5 مليون دولار بعد نهاية التصفيات وذلك لدعم المنتخبات وخوض معسكرات ومباريات وديه استعددا للمونديال.

فيما يحصل على الفراعنة على 9 ملايين دولار مقابل المشاركة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم

تأهل غير مسبوق منذ 91 عامًا



قدّم المنتخب الوطني عروضًا قوية ومتوازنة خلال مشوار التصفيات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. لم يكتفِ بحصد النقاط، بل نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، ليؤكد أحقيته في الصدارة والتأهل المباشر للمونديال.



دفاع حديدي وهجوم فعّال

لم تهتز شباك المنتخب في أغلب المباريات، وهو ما يعكس تطور المنظومة الدفاعية، وتجانس خط الوسط، وثبات أداء حراس المرمى. وفي المقابل، سجل المهاجمون أهدافًا حاسمة في مباريات صعبة، مما منح الفريق أفضلية واضحة على جميع المنافسين في المجموعة.