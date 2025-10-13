شوبير: حسام حسن يحقق رقما تاريخيا وإنجازا لم يتحقق من قبل في التاريخ مع منتخب مصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إنجاز تأهل منتخب مصر يُعد علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، إذ أصبح حسام حسن أول مصري في التاريخ يقود منتخب بلاده إلى كأس العالم لاعبًا ومدربًا، في سابقة لم تتحقق من قبل.

ووجّه شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" التهنئة إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وإلى اتحاد الكرة والجماهير المصرية، مشيدًا بالروح القتالية والأداء الثابت الذي أظهره المنتخب الوطني خلال 14 مباراة متتالية دون خسارة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعيد هيبة الفراعنة ومكانتهم على الساحة الكروية العالمية.

وأشار شوبير إلى أن مباراة مصر أمام غينيا بيساو، رغم كونها تحصيل حاصل واحتفالية بالتأهل، فإنها كانت مهمة في الترتيب التراكمي لأداء المنتخب، مؤكدًا أن أجواء اللقاء أعادت ذكريات بطولة أمم أفريقيا 2006 والشغف الجماهيري الجارف لمتابعة مباريات الفراعنة.

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.