انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: حسام حسن يحقق رقما تاريخيا وإنجازا لم يتحقق من قبل في التاريخ مع منتخب مصر

علا محمد

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إنجاز تأهل منتخب مصر يُعد علامة فارقة في تاريخ الكرة المصرية، إذ أصبح حسام حسن أول مصري في التاريخ يقود منتخب بلاده إلى كأس العالم لاعبًا ومدربًا، في سابقة لم تتحقق من قبل.

ووجّه شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت" التهنئة إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وإلى اتحاد الكرة والجماهير المصرية، مشيدًا بالروح القتالية والأداء الثابت الذي أظهره المنتخب الوطني خلال 14 مباراة متتالية دون خسارة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعيد هيبة الفراعنة ومكانتهم على الساحة الكروية العالمية.

وأشار شوبير إلى أن مباراة مصر أمام غينيا بيساو، رغم كونها تحصيل حاصل واحتفالية بالتأهل، فإنها كانت مهمة في الترتيب التراكمي لأداء المنتخب، مؤكدًا أن أجواء اللقاء أعادت ذكريات بطولة أمم أفريقيا 2006 والشغف الجماهيري الجارف لمتابعة مباريات الفراعنة.

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير تأهل منتخب مصر منتخب مصر حسام حسن كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

