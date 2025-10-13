مصطفى شوبير: الناس تتخيل أن المباريات سهلة من التليفزيون ولكن كل منتخبات أفريقيا صعبة

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن مشاركته في كأس العالم تمثل حلمًا كبيرًا له ولوالده، متمنيًا أن يكون قد نجح في تشريف اسم عائلته وتحقيق جزء من أحلام والده.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عقب فوز منتخب مصر على غينيا بيساو: "أتمنى أن أكون شرفت أبي وحققت له حلمه، مشاركتي في كأس العالم ستفرق معي ومعه، أبارك لجماهير مصر، وسعداء بأننا أسعدناهم، وأتمنى أن نتواجد في كل نسخ كأس العالم وليس التأهل مرة كل 10 أو 15 سنة".

وأضاف: " الناس تتخيل أن المباريات سهلة من التليفزيون، ولكن كل منتخبات أفريقيا صعبة، وكلهم محترفون في أوروبا، ولا يشاركون في دوري أبطال أفريقيا، وهذا يزيد من صعوبة التصفيات".

وتابع : "هذا الجيل يستحق لقبين لأمم أفريقيا، لم يحالفه التوفيق، وخسر نهائي كأس الأمم مرتين. نعرف ما نحتاجه، وما لم نحققه، وسنركز على التفاصيل لنصل إلى أبعد مرحلة ممكنة".

وختم عن واقعة الفيديو المتداول في المطار، قال شوبير: "لا يمكن أن أهاجم الإعلام، أنا ضد هذا المبدأ، أحترم الإعلام والصحافة. قمت بالرد على المراسل وقلت له (الله يبارك فيك)، وقلت له بعد إذنك لا تكتب على الفيديو بخلاف ما قلته لأنكم أفسدتم البلد، من الممكن أن أكون أخطأت في هذا التعبير، وأتمنى أن يكون هناك رقابة على تغطية المناسبات ومراسم العزاء".