قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء لضمان الجاهزية الطبية لقمة شرم الشيخ
من شرم الشيخ.. ماكرون: فرنسا جاءت إلى هنا حاملة رسالة أمل ومسؤولية
رابط مباشر.. استعلام مخالفات المرور بخطوات بسيطة وخصم 50% بهذه الحالة
الرئيسان الفرنسي والإندونيسي.. توافد قادة وزعماء العالم إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام
الرئيس الأمريكي ترامب يصل إلى الكنيست لإلقاء خطابه
سياحة النواب توضح مكاسب مصر من زيارة الرئيس الأمريكي
توسع عمراني بمشروع ضخم في أسيوط لتخفيف الكثافة السكانية عن المدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير: الناس تتخيل أن المباريات سهلة من التليفزيون ولكن كل منتخبات أفريقيا صعبة

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
علا محمد

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن مشاركته في كأس العالم تمثل حلمًا كبيرًا له ولوالده، متمنيًا أن يكون قد نجح في تشريف اسم عائلته وتحقيق جزء من أحلام والده.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عقب فوز منتخب مصر على غينيا بيساو: "أتمنى أن أكون شرفت أبي وحققت له حلمه، مشاركتي في كأس العالم ستفرق معي ومعه، أبارك لجماهير مصر، وسعداء بأننا أسعدناهم، وأتمنى أن نتواجد في كل نسخ كأس العالم وليس التأهل مرة كل 10 أو 15 سنة".

وأضاف: " الناس تتخيل أن المباريات سهلة من التليفزيون، ولكن كل منتخبات أفريقيا صعبة، وكلهم محترفون في أوروبا، ولا يشاركون في دوري أبطال أفريقيا، وهذا يزيد من صعوبة التصفيات".

وتابع : "هذا الجيل يستحق لقبين لأمم أفريقيا، لم يحالفه التوفيق، وخسر نهائي كأس الأمم مرتين. نعرف ما نحتاجه، وما لم نحققه، وسنركز على التفاصيل لنصل إلى أبعد مرحلة ممكنة".

وختم عن واقعة الفيديو المتداول في المطار، قال شوبير: "لا يمكن أن أهاجم الإعلام، أنا ضد هذا المبدأ، أحترم الإعلام والصحافة. قمت بالرد على المراسل وقلت له (الله يبارك فيك)، وقلت له بعد إذنك لا تكتب على الفيديو بخلاف ما قلته لأنكم أفسدتم البلد، من الممكن أن أكون أخطأت في هذا التعبير، وأتمنى أن يكون هناك رقابة على تغطية المناسبات ومراسم العزاء".

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الأهلي كأس العالم غينيا بيساو فوز منتخب مصر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ترشيحاتنا

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

كلية الشريعة والقانون بطنطا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتستقبل طلابها الجدد

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا

مؤشر مرصد الأزهر لتحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحتها في وسط إفريقيا خلال سبتمبر 2025

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق الموسم الثاني من حركة التنقلات الوظيفية

بالصور

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد