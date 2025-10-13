الزمالك في ورطة بسبب مستحقات لاعبيه الأجانب المتأخرة.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن مستحقات لاعبيه الأجانب المتأخرة لدى نادي الزمالك .

وقال شوبير خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الزمالك في ورطة كبيرة خصوصا أنه أمامه 48 ساعة على انتهاء المهلة لسداد مستحقات اللاعبين".

وأوضح: "إدارة النادي وجون إدوارد يحاولون توفير جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب أبرزهم الثنائي محمود بنتايك، وخوان بيزيرا، بعدما أخطرا إدارة النادي بإنذار وتنتهي المهلة 15 أكتوبر".

وأضاف: "لو الثنائي طلب فسخ التعاقد مع النادي بسبب تأخر مستحقاته سيتم فسخ العقد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعبة".