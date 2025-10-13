مصطفي شوبير: معنديش كلام أقوله عن أمي لأنها تعبت معايا

تحدث مصطفى شوبير لاعب منتخب مصر عن سعادته بصعود منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 عقب التربع على قمة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية

وقال شوبير، في تصريحات لقناة أون سبورت: "يا رب أكون شرفت كابتن شوبير وحققت له حلمه والصعود للمونديال يفرق معي ومعه".

وأضاف: "سعداء إننا أسعدنا الشعب المصري وأتمنى الصعود إلى المونديال في كل النسخ وليس كل 15 عام".

وتابع: "كثيرين يتوقعون أن المباريات سهلة ولكن كل المباريات كانت صعبة ولدينا لاعبين كبار ولديهم من الخبرات للتعامل مع هذ المباريات الصعبة".

وعن علاقته القوية بوالدته، رد: "معنديش كلام أقوله عن أمي لأنها تعبت معايا جدا ولو مشروع حد هكون مشروعها هي لأنها مهتمة بحياتي من فطار وغداء وعشاء ونوعية الأكل".

وأردف: "أنا لا أستطيع مهاجمة الاعلام ولو هاجمته هتروق في البيت، واحترم الإعلام والصحافة ولكن انتقدت موقف معين، وأكن كل الاحترام للصحافة والإعلام، ومن الصعب أن أسيء لهم ووالدي موجود في هذه المهنة".

وعن علاقته بمحمد الشناوي، أضاف: "تربطني المنافسة داخل الملعب في علاقتي مع الشناوي ومحمد سيحا وكل الحراس، ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي تربطني بهما علاقة قوية، وكل واحد بياخد رزقه محدش بياخد رزق حد، والجيل الحالي يستحق التتويج بأمم أفريقيا، وهنحاول نركز على التفاصيل الزيادة لتحقيق ما لم نحققه خلال المشاركة في كأس العالم ونحقق طفرة كما حدث من منتخب المغرب".