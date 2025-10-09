قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الشناوي: التأهل للمونديال فرحة لكل المصريين والحضري قدوتي وأخي الأكبر

رباب الهواري

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل فخرًا كبيرًا لكل المصريين، وأن فرحة الجماهير هي الإنجاز الحقيقي الذي كان يسعى إليه جميع اللاعبين.


 فرحة التأهل ومسؤولية إسعاد الجماهير
 قال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر:“الحمد لله على التأهل، كل اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم، وكان هدفنا الأول إسعاد الجماهير المصرية، لأن فرحة الشعب أهم من أي شيء آخر.”

وأوضح أن اللاعبين خاضوا التصفيات بروح قتالية عالية ورغبة قوية في تحقيق حلم الملايين من المصريين، مشيرًا إلى أن التأهل جاء ثمرة جهد كبير وتكاتف من الجميع داخل المنتخب.

وأكد الشناوي أن المشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته تُعد لحظة استثنائية في تاريخه الكروي، قائلاً:


 “هذا التأهل له مكانة خاصة عندي، لأنه الثاني بعد مشاركتي في مونديال روسيا 2018. شرف لأي لاعب أن يكون جزءًا من تاريخ منتخب بلاده.”

 وأضاف أن الجيل الحالي يمتلك طموحًا كبيرًا في تقديم أداء مشرف في المونديال المقبل، مشددًا على أن اللاعبين يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الجماهير.

الحضري قدوة وأخ كبير

وتحدث الشناوي عن عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، مشيدًا بدوره المؤثر في مسيرته، حيث قال:

“كابتن عصام الحضري هو أخي الكبير وقدوتي في الملاعب. تعلمت منه الكثير خلال فترات تواجدي معه في المنتخب، وما زلت أستشيره حتى اليوم.”


واختتم الشناوي حديثه مؤكدًا أن الحضري رمز لحراسة المرمى في مصر وإفريقيا، وأنه ألهم أجيالًا عديدة من الحراس، متمنيًا أن يواصل المنتخب المصري طريقه نحو تحقيق إنجازات جديدة في كأس العالم المقبل.


 

