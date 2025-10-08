اللجنة الأولمبية المصرية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2026

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بخالص التهنئة إلى القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، بعد أداء متميز خلال مشوار التصفيات الإفريقية.

ووجه المجلس التهنئة إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والجهاز الفني واللاعبين بقيادة الكابتن حسام حسن، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد ملايين المصريين.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن المنتخب الوطني عاد إلى مكانه الطبيعي بين كبار القارة الإفريقية ضمن المنتخبات التسعة الممثلة للقارة في المونديال، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أداء مشرف في نهائيات كأس العالم المقبلة، وكذلك في بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته قائلًا: «تأهل منتخب مصر هو ثمرة عمل وجهد جماعي، ودليل على أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية بدعم القيادة السياسية ووعي مؤسساتها الرياضية».

