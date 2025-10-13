منتخب مصر للجمباز الفني يستعد للمشاركة في بطولة العالم بإندونيسيا 2025

يستعد منتخب مصر للجمباز الفني انسات ورجال للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني انسات و الفني رجال في جاكارتا- اندونيسيا خلال الفترة من 19 حتي 25 اكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة و اكتر من 500 لاعب.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم

منتخب مصر للرجال:

عمر العربي

احمد المراغي

عبدالرحمن عبدالحليم

علي عبدالقادر

منتخب مصر للانسات:

جودي عبدالله

ويلعب منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تحت قيادة جهاز فني مكون من الكابتن محمد عبدالرحيم والكابتن محمد عبدالروؤف والكابتن زكريا محي الدين

ويترأس البعثة المهندس احمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز

وحرص اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين مع اللجنة الفنية للمنتخبات علي وضع خطة اعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة

ودخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في معسكر مغلق قبل السفر والمشاركة في الحدث العالمي

واكد ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي ثقته في منتخب مصر للجمباز الفني في تقديم اداء قوي رغم المنافسة الصعبة مع ابطال العالم

واضاف امين ان الجمباز يسير علي الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي علي جميع المستويات