حسن مصطفى: منتخب مصر سيعاني من أزمة دفاعية في أمم إفريقيا

أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن منتخب مصر، سيعاني من أزمة دفاعية في بطولة أمم إفريقيا التي ستقام نهاية العام الجاري في المغرب.



وقال حسن، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" مصر ستعاني في أمم إفريقيا بسبب خط الدفاع، وفي البطولات المجمعة دائما نكون بحاجة للعناصر المميزة".

وتابع:" يجب حل أزمة خط دفاع المنتخب قبل أمم إفريقيا، لأن اللاعبين المتواجدين مستواهم أقل من محمد عبدالمنعم، وعلى الجهاز الفني توسيع قاعدة المدافعين في المنتخب واختيار

وشدد:" مروان عطية مميز في خط الوسط، ونادرا ما يخطئ في التمرير، وأدائه تحسن كثيرًا في الفترة الماضية مع الأهلي".