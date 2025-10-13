سعفان الصغير: حسام حسن يتعامل مع اللاعبين كأبنائه وباب المنتخب مفتوح لـ أحمد الشناوي أو غيره

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يسعى لخلق أجواء إيجابية داخل صفوف الفراعنة، مشددًا على أن المدير الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بنفس الروح والأبوة.

وقال سعفان في مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور: “حسام حسن يتعامل مع محمد صلاح ومحمد الشناوي وجميع اللاعبين على أنهم أبناؤه، ولا يفرق بين أي لاعب وآخر داخل المنتخب".

وأضاف مدرب الحراس أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، موضحًا: “باب منتخب مصر مفتوح لجميع الحراس، سواء أحمد الشناوي أو غيره، فكل من يجتهد ويقدم مستوى متميز سيكون له مكان في المنتخب".

وأشار الصغير إلى أن حسام حسن يبحث دائمًا عن الأفضل، قائلاً: “الكابتن حسام حسن بيتلكك علشان يضم لاعبين جدد لمنتخب مصر، وهو يحب المنافسة ويمنح الفرصة لكل من يستحقها".

واختتم حديثه بنفي وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني أو مع اللاعبين، مؤكدًا “ثقتنا كبيرة في جميع الحراس، ولا توجد أي خلافات بين التوأم وأحمد الشناوي، وكل الأمور تسير بشكل طبيعي داخل المنتخب".