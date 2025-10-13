منتخب مصر تحت 17 عامًا يتعادل وديًا مع تونس استعدادًا لمونديال قطر

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام نظيره التونسي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات "الفراعنة الصغار" لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وجاءت المباراة في إطار خطة الإعداد التي يقودها المدير الفني أحمد الكاس، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل البطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر والوقوف على مستواهم قبل المنافسات الرسمية.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في الودية الأولى على تونس بنتيجة 3-2، ليواصل نتائجه الإيجابية في سلسلة مبارياته التحضيرية قبل التوجه إلى الدوحة.

ويستعد "الفراعنة الصغار" لخوض كأس العالم للناشئين ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات فنزويلا وهايتي وإنجلترا، في اختبار قوي يسعى خلاله أبناء الكاس لتقديم أداء مميز يعكس تطور الكرة المصرية في الفئات السنية.