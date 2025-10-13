قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«محمد اللبان» قهوجي باع شقته و تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات بدمياط| ما القصة ؟

محمد اللبان
محمد اللبان
زينب الزغبي

“ محمد اللبان” شاب من محافظة دمياط يعمل قهوجى بمقهى شعبي بوسط 

مدينه دمياط، محبوب من زبائن القهوة التى يعمل بها معروف عنه جراءته في الحدث ، قرر ان يخوض معركه الانتخابات البرلمانيه بدمياط  

كمستقل.

التقت" صدى البلد" مع المرشح محمد اللبان، وأكد أنه قرر خوض المعركه الانتخابيه كمرشح مستقل عن الدائرة الاولى   مركز دمياط، لأن لديه طموح في تحقيق امال المواطن البسيط في العيش بشكل ادمى ويخدم كل مواطن لايستطيع ان يصل صوته للمسؤولين. 

واضاف، أنه قام ببيع الشقه التى يمتلكها من أجل الانفاق على الدعايه الانتخابيه وسيخوض تلك المعركه التى وصفها بأنها ليست بسهله وقد يخسر  ثمن شقته التى كان يمتلكها في الصرف على الدعاية الانتخابيه لكن سيفوز بشرف التجربه وخوض الانتخابات وتوصيل رساله بأن هناك شبابا لايمتلكون الا قوت يومهم ولكنهم لديهم طموح في الحياة السياسيه وقيامهم بالدور الخدمى للنواب.

وتابع، أنه لديه ثقه في الفوز لانه بمجرد مااعلن ترشحه وقيامه بتقديم أوراق ترشحه  

وجد دعم كبير جدا من جميع اهالى منطقته  والكثير من الشباب.

