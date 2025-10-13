قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
محافظات

الشباب قوة وطنية وركيزة تنموية.. ندوة بإعلام دمياط

زينب الزغبي

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان “الشباب قوة وطنية وركيزة تنموية”، بالتعاون مع المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025-2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وخلال كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن الشباب هم عماد الوطن وقلبه النابض ومصدر طاقته المتجددة، مشيرًا إلى أنهم بعزيمتهم القوية وإرادتهم الصلبة قادرون على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل. وأضاف أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجية الدولة التنموية ورؤيتها  2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا عبد المتعال، عميد المعهد الفني التجاري، أن الشباب يمثلون قوة مصر الحقيقية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدراتهم وتمكينهم من خلال التعليم والتدريب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف المجالات، عبر برامج متخصصة تواكب متطلبات العصر وتطورات التكنولوجيا الحديثة.

كما أوضحت الدكتورة إيمان الجوهري، وكيل المعهد الفني التجاري، أن مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة وصنع القرار والمنتديات الوطنية تعد ترجمة واقعية لتمكين الشباب، وتعكس ثقة القيادة السياسية في وعيهم وقدرتهم على رسم ملامح مستقبل الجمهورية الجديدة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الشباب هم الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتقدم، وأن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تمكينهم ليظلوا دائمًا القوة الوطنية الحقيقية التي تبني الوطن وتصنع الإنجازات.
كما تضمنت الندوة دعوة للشباب إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تأكيدًا على أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب ومسؤولية وطنية تعبّر عن وعي الشباب وانتمائهم العميق لوطنهم وإيمانهم بدورهم في دعم مسيرة التنمية وصنع المستقبل.

