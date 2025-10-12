إزالة حالة بناء مخالف ببساتين كفر البطيخ

في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتصدي الحازم لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي، جهودها الميدانية المكثفة لرصد ومنع أي مخالفات بنائية داخل نطاق المركز.

وفي هذا السياق، رصدت الوحدة المحلية مخالفة بناء بعزبة الدعادرة بطريق الميناء التابعة لقرية البساتين، تمثلت في إقامة مبنى من البلوك على مساحة ١٠٠ متر بدون ترخيص.

وعلى الفور، تمت إزالة المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة والتصدي الصارم لأي تجاوزات تمس الأراضي أو التخطيط العمراني.