قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير في الحراسة .. تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو
الليلة .. منتخب مصر يحتفل بالتأهل للمونديال في لقاء سهل أمام غينيا بيساو
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة
بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من برلمان الشباب العربي بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي
أسامة نبيه: راجعت نفسي وممكن أعتذر عن عدم التوفيق مش علشان أنا فشلت
قناة «فرانس 24» تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصري في التوصل لاتفاق غزة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ
أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية.. ويعلن موعد عودته للفن
الخارجية الأمريكية: دعوة إيران وإسبانيا لحضور قمة شرم الشيخ حول غزة
بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمواجهة السحابة السوداء.. المرور على مكامير الفحم المطورة بدمياط والتصدى للمخالفات البيئية

مكامير الفحم
مكامير الفحم
زينب الزغبي

 تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة ( السحابة السوداء ) بنطاق محافظة دمياط خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ ،وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

فقد توجهت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة مدير ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط و ممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية و رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ وادارة شئون البيئة بالوحدة وبمشاركة جهاز تنمية دمياط الجديدة و بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ، فقد تم اليوم المرور على جميع النماذج المطورة لمكامير الفحم للتأكد من وقف العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر  ٢٠٢٥ ، وتبين مخالفة عدد ٥ من اصحاب النماذج المطورة لقرار  المحافظ وقيامهم بتشغيل النماذج الخاصة بهم وتم تحرير محاضر المخالفات اللازمة وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضدهم .

كما اسفرت الحملة عن ازالة عدد ٢ مكمورة فحم نباتي بلدية في المهد وتم تحرير محاضر مخالفات بيئية بشأنها  

هذا و سيتم المتابعة بصورة دورية ومستمرة على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ قرار معالي ا.د محافظ دمياط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

دمياط محافظ دمياط مكامير الفحم حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

للفرج العاجل إذا ضاق صدرك.. اتبع طريقة الشعراوي لتفريج الكرب

ترشيحاتنا

أحمد سوكارنو

إيناس الدغيدي: جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة هو قدّي

عمرو أديب

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية،

جدل غير مبرر .. رد مهرجان نقابة المهن التمثيلية على فيديو حفل الافتتاح

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد