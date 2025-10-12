لمواجهة السحابة السوداء.. المرور على مكامير الفحم المطورة بدمياط والتصدى للمخالفات البيئية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة ( السحابة السوداء ) بنطاق محافظة دمياط خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ ،وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

فقد توجهت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة مدير ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط و ممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية و رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ وادارة شئون البيئة بالوحدة وبمشاركة جهاز تنمية دمياط الجديدة و بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ، فقد تم اليوم المرور على جميع النماذج المطورة لمكامير الفحم للتأكد من وقف العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٥ ، وتبين مخالفة عدد ٥ من اصحاب النماذج المطورة لقرار المحافظ وقيامهم بتشغيل النماذج الخاصة بهم وتم تحرير محاضر المخالفات اللازمة وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضدهم .

كما اسفرت الحملة عن ازالة عدد ٢ مكمورة فحم نباتي بلدية في المهد وتم تحرير محاضر مخالفات بيئية بشأنها

هذا و سيتم المتابعة بصورة دورية ومستمرة على مدار اليوم للتأكد من تنفيذ قرار معالي ا.د محافظ دمياط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين