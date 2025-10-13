قلت له الله ينور.. الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى اليوم منذ بداية اليوم وحتى توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يثبت أن مصر دولة عظيمة يحكمها رجل شريف.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "والله العظيم ما جرى في هذا المؤتمر يؤكد أن مصر دولة عظيمة يحكها رجل شريف والرئيس صبور وما جرى اليوم رسالة إلى كل المصريين نحن على الطرق الصحيح".



وتابع "وأن لدينا رئيس يسعى والنجاح من عند الله وكل الحضور في هذه القمة كانوا في حالة فرحة شديدة، أنا سعيد وفرحان لأني شاهد على كل الأحداث".



وأردف "واليوم كان يوم مصري بديع وشرم الشيخ اليوم كانت عاصمة السياسة العالمية يُحدد فيها مصير العالم والمنطقة والإقليم وأنا صافحت الرئيس ترامب وقلت له الله ينور وبقي أن يستمر في إنهاء الحروب والاستدامة في إقامة دولة فلسطينية".