صبر مصر نفد.. الديهي: الرئيس السيسي وجه أقوى رسالة إلى إثيوبيا وآبي أحمد



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القاهرة تحتضن أسبوع المياه العالمي، مشيرًا إلى أن مصر ترسخ هذا الحدث العالمي الذي يتناول كل قضايا المياه في العالم ليس في مصر أو القارة الإفريقية وليس في المنطقة.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هذا الحدث يتناول أبحاث وأزمات ومستقبل المياه حتى لا تتحول المياه إلى صراع وحروب في الفترة القادمة.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال هذا الحدث العالمي وكانت تحوى رسائل شديدة الوضوح إلى من يهمه الأمر في أقوى رسالة إلى إثيوبيا وإلى آبي أحمد أن صبر مصر قد نفذ.



وأوضح أن مصر خاضت 14 عامًا من المفاوضات والآن حري أن تقوم بما يحقق مصالحها المائية لأننا لن نسمح وفقًا لما قاله الرئيس السيسي بأن يمس نقطة مياه واضحة.



وكان الرئيس السيسي أعلن بكل وضوح وحزم رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تهدد مصالح الشعوب والتنمية مسؤولية جماعية لكل شعوب المنطقة.