الديهي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الاستعداد لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قمة السلام بشرم الشيخ

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن شرم الشيخ تشهد حالة من الاستنفار والاستعداد الكامل، إذ تتزين المدينة لاستقبال قمة السلام الذي من المتوقع أن يسهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني وفتح صفحة جديدة في مسار السلام بالشرق الأوسط.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الاتفاق يتضمن تبادل الأسرى بين الجانبين، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر، كما سيتم وضع آلية ضمان دولي وأمريكي لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان استمراره.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو إنجاح هذا الاتفاق، بعد أن فشلت محاولات عديدة لوقف الحرب، حتى وصلت المفاوضات إلى مرحلة النضج السياسي، لتعلن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب عن خطة شاملة التقطتها الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، وبدأت العمل عليها حتى وافقت إسرائيل وحركة حماس على بنودها.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل الرئيس دونالد ترامب عقب وصوله من تل أبيب، حيث سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية، تعقبها مراسم التوقيع الرسمية والتقاط الصورة التذكارية التي ستوثّق هذا الحدث التاريخي.





